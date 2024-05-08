ВР планує розглянути законопроєкт про особливості призначення на посаду судді під час воєнного стану
Київ • УНН
Верховна Рада планує розглянути законопроект, який дозволить Президенту повертати подання на призначення суддів до Вищої ради правосуддя для повторного розгляду під час воєнного стану та через рік після нього, якщо є інформація про дії, що загрожують національній безпеці.
Верховна Рада планує на одному з найближчих засідань розглянути у першому читанні законопроєкт щодо особливостей призначення на посаду судді в умовах воєнного стану. Про це УНН повідомляє з посиланням на порядок денний засідання ВР.
Метою законопроєкт №9439 є належна перевірка осіб, які претендують бути призначеними на посаду судді та подання про призначення яких внесено Вищою радою правосуддя Президенту України, на предмет вчинення ними дій, які можуть загрожувати національній безпеці України чи завдати шкоди національним інтересам в умовах воєнного стану і річного післявоєнного періоду.
Законопроєктом пропонується внести зміни до Розділу XII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та до Розділу ІІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про Вищу раду правосуддя".
Зокрема, передбачити, що тимчасово, протягом строку дії воєнного стану та протягом одного року з дня його припинення чи скасування Президент України може повернути подання про призначення судді на посаду до Вищої ради правосуддя для повторного розгляду у разі отримання від Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро України стосовно особи, щодо якої внесено подання, інформації, яка свідчить про вчинення такою особою дій, які можуть загрожувати національній безпеці України чи завдати шкоди національним інтересам.
У такому випадку ВРП повторно розглядає питання внесення Президентові України подання про призначення особи на посаду судді.
Доповнення
2 травня 2024 року Комітет з питань правової політики рекомендував Верховній Раді прийняти за основу законопроєкт щодо особливостей призначення на посаду судді в умовах воєнного стану.
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