Рада провалила відсторонення Безуглої з засідання

07:38
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
06:16
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
05:30
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

"Зірвані плани противника": українські бійці показали нищівні удари по окупантах на Краматорському напрямку 20 серпня, 23:57
кремль відмовляється від двосторонньої зустрічі путіна з Зеленським, пропонуючи "стамбульський формат" - ISW 21 серпня, 00:59
Україна під масованим нічним ударом: вибухи у Києві, Львові та Луцьку 21 серпня, 01:48
Удар по Мукачеву: щонайменше 12 постраждалих, місцевих просять залишатися вдома 04:21
Ракетна атака рф на підприємство на Закарпатті: зруйновано склади - ОВА 05:21
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя 20 серпня, 12:11
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
20 серпня, 09:29
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовин 20 серпня, 08:14
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Андрій Єрмак
Руслан Кравченко
Україна
Сполучені Штати Америки
Мукачево
Європа
Львів
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні 20 серпня, 12:51
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором 20 серпня, 12:45
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа 20 серпня, 11:47
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім'я "Аполлонія" 20 серпня, 09:18
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу 20 серпня, 08:11
Крилата ракета
Безпілотний літальний апарат
Х-47М2 «Кинджал»
«Калібр» (сімейство ракет)
Шахед-136

Рада провалила відсторонення Безуглої з засідання

Київ • УНН

 • 180 перегляди

Верховна Рада не змогла відсторонити нардепку Мар'яну Безуглу від одного засідання. Це засідання було останнім у поточній сесії, наступна сесія розпочнеться 2 вересня.

Рада провалила відсторонення Безуглої з засідання

Верховна Рада не спромоглася відсторонити народну депутатку Мар'яну Безуглу від одного засідання парламенту, яке залишилося під час поточної сесії, повідомив у четвер нардеп Олексій Гончаренко у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Рада не змогла вигнати Безуглу на одне засідання. За - 141. За було 74 "слуги"", - написав нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.

"Парламент провалив видалення Марʼяни Безуглої з засідання до кінця своєї сесії. За - 141. Нагадаю, це була реакція на її відверту антисоціальну поведінку та системне порушення регламенту", - підтвердив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

Зі слів Гончаренка, ішлося про видалення Безуглої на одне засідання, але "в умовах воєнного стану одне засідання - це ціла сесія. Але завтра завершується сесія. І нова відкривається 2 вересня". Тому, з його слів, "видалити її на одне засідання" - означає, що вона завтра не змогла б прийти в Раду.

Регламентний комітет підтримав відсторонення Безуглої від засідань парламенту 20.08.25, 17:39 • 4226 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоПолітика
Telegram
Олексій Гончаренко
Верховна Рада України
Ярослав Железняк