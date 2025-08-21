Рада провалила відсторонення Безуглої з засідання
Київ • УНН
Верховна Рада не змогла відсторонити нардепку Мар'яну Безуглу від одного засідання. Це засідання було останнім у поточній сесії, наступна сесія розпочнеться 2 вересня.
Верховна Рада не спромоглася відсторонити народну депутатку Мар'яну Безуглу від одного засідання парламенту, яке залишилося під час поточної сесії, повідомив у четвер нардеп Олексій Гончаренко у Telegram, пише УНН.
Деталі
"Рада не змогла вигнати Безуглу на одне засідання. За - 141. За було 74 "слуги"", - написав нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.
"Парламент провалив видалення Марʼяни Безуглої з засідання до кінця своєї сесії. За - 141. Нагадаю, це була реакція на її відверту антисоціальну поведінку та системне порушення регламенту", - підтвердив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.
Зі слів Гончаренка, ішлося про видалення Безуглої на одне засідання, але "в умовах воєнного стану одне засідання - це ціла сесія. Але завтра завершується сесія. І нова відкривається 2 вересня". Тому, з його слів, "видалити її на одне засідання" - означає, що вона завтра не змогла б прийти в Раду.
