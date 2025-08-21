$41.380.02
Рада провалила отстранение Безуглой от заседания

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Верховная Рада не смогла отстранить нардепа Марьяну Безуглую от одного заседания. Это заседание было последним в текущей сессии, следующая сессия начнется 2 сентября.

Верховная Рада не смогла отстранить народного депутата Марьяну Безуглую от одного заседания парламента, которое осталось во время текущей сессии, сообщил в четверг нардеп Алексей Гончаренко в Telegram, пишет УНН.

Подробности

"Рада не смогла выгнать Безуглую на одно заседание. За - 141. За было 74 "слуги"", - написал нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

"Парламент провалил удаление Марьяны Безуглой с заседания до конца своей сессии. За - 141. Напомню, это была реакция на ее откровенное антисоциальное поведение и системное нарушение регламента", - подтвердил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

По словам Гончаренко, речь шла об удалении Безуглой на одно заседание, но "в условиях военного положения одно заседание - это целая сессия. Но завтра завершается сессия. И новая открывается 2 сентября". Поэтому, по его словам, "удалить ее на одно заседание" - означает, что она завтра не смогла бы прийти в Раду.

Регламентный комитет поддержал отстранение Безуглой от заседаний парламента20.08.25, 17:39 • 4214 просмотров

Юлия Шрамко

