Рада провалила отстранение Безуглой от заседания
Киев • УНН
Верховная Рада не смогла отстранить нардепа Марьяну Безуглую от одного заседания. Это заседание было последним в текущей сессии, следующая сессия начнется 2 сентября.
Верховная Рада не смогла отстранить народного депутата Марьяну Безуглую от одного заседания парламента, которое осталось во время текущей сессии, сообщил в четверг нардеп Алексей Гончаренко в Telegram, пишет УНН.
Подробности
"Рада не смогла выгнать Безуглую на одно заседание. За - 141. За было 74 "слуги"", - написал нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.
"Парламент провалил удаление Марьяны Безуглой с заседания до конца своей сессии. За - 141. Напомню, это была реакция на ее откровенное антисоциальное поведение и системное нарушение регламента", - подтвердил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.
По словам Гончаренко, речь шла об удалении Безуглой на одно заседание, но "в условиях военного положения одно заседание - это целая сессия. Но завтра завершается сессия. И новая открывается 2 сентября". Поэтому, по его словам, "удалить ее на одно заседание" - означает, что она завтра не смогла бы прийти в Раду.
