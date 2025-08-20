$41.360.10
Эксклюзив
11:22 • 18779 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
09:46 • 19239 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
09:29 • 34148 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 126003 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 48843 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 47005 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 45734 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 177912 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 148327 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 129670 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Регламентный комитет поддержал отстранение Безуглой от заседаний парламента

Киев • УНН

 • 1352 просмотра

Комитет Верховной Рады поддержал отстранение Марьяны Безуглой от заседаний парламента за нарушение регламента и антисоциальное поведение. Постановление планируют проголосовать завтра на заседании парламента.

Регламентный комитет поддержал отстранение Безуглой от заседаний парламента

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы поддержал отстранение Марьяны Безуглой от заседаний парламента. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

С третьего раза регламентный комитет все же проголосовал мое постановление об исключении Марьяны Безуглой из заседания Верховной Рады за системное нарушение регламента и антисоциальное поведение. За - 5

- сообщил Железняк.

Он добавил, что за постановление планируется проголосовать завтра на заседании парламента.

Дополнение

В анонсах Комитета указывалось, что сегодня должно быть рассмотрено решение о поручении Согласительного совета депутатских фракций от 20 августа 2025 года повторно рассмотреть заявление народного депутата Украины Железняка Ярослава, относительно нарушения депутатской этики народным депутатом Украины Безуглой Марьяной на пленарном заседании Верховной Рады Украины 31 июля 2025 года.

25 июля стало известно, что в ДТП погиб народный депутат фракции "Голос" Ярослав Рущишин.

В тот же день Марьяна Безуглая написала в Facebook, что нардеп "погиб не в бою, а гоняя на мотоцикле Harley-Davidson".

"Врезался в трактор. Рискованное поведение с соответствующим последствием. Комендантский час на нардепов не распространяется", - написала тогда Безуглая.

Уже 31 июля, во время заседания парламента, Безуглая заявила, что "жизнь народного депутата равна жизни солдата".

"Когда я вам напоминаю это каждый раз, вы готовы подавать постановления на мое исключение, но вас не интересует, что с Бужанским или с Бойко. И если вы говорите о каких-то моральных стандартах, то где ваша Устинова, которая сейчас находится в Соединенных Штатах и прячет мужа от того, чтобы он мог быть мобилизованным? Это ваши двойные стандарты, антикоррупционеры", - сказала Безуглая во время заседания.

Павел Башинский

Политика
Рущишин Ярослав Иванович
Верховная Рада
Соединённые Штаты
Венгрия
Ярослав Железняк