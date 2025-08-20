Регламентный комитет поддержал отстранение Безуглой от заседаний парламента

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы поддержал отстранение Марьяны Безуглой от заседаний парламента. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

С третьего раза регламентный комитет все же проголосовал мое постановление об исключении Марьяны Безуглой из заседания Верховной Рады за системное нарушение регламента и антисоциальное поведение. За - 5 - сообщил Железняк.

Он добавил, что за постановление планируется проголосовать завтра на заседании парламента.

Дополнение

В анонсах Комитета указывалось, что сегодня должно быть рассмотрено решение о поручении Согласительного совета депутатских фракций от 20 августа 2025 года повторно рассмотреть заявление народного депутата Украины Железняка Ярослава, относительно нарушения депутатской этики народным депутатом Украины Безуглой Марьяной на пленарном заседании Верховной Рады Украины 31 июля 2025 года.

25 июля стало известно, что в ДТП погиб народный депутат фракции "Голос" Ярослав Рущишин.

В тот же день Марьяна Безуглая написала в Facebook, что нардеп "погиб не в бою, а гоняя на мотоцикле Harley-Davidson".

"Врезался в трактор. Рискованное поведение с соответствующим последствием. Комендантский час на нардепов не распространяется", - написала тогда Безуглая.

Уже 31 июля, во время заседания парламента, Безуглая заявила, что "жизнь народного депутата равна жизни солдата".

"Когда я вам напоминаю это каждый раз, вы готовы подавать постановления на мое исключение, но вас не интересует, что с Бужанским или с Бойко. И если вы говорите о каких-то моральных стандартах, то где ваша Устинова, которая сейчас находится в Соединенных Штатах и прячет мужа от того, чтобы он мог быть мобилизованным? Это ваши двойные стандарты, антикоррупционеры", - сказала Безуглая во время заседания.