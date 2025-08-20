$41.360.10
18990 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
19453 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
34414 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 126697 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
20 серпня, 06:54 • 49073 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 47176 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 45883 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
19 серпня, 12:13 • 178261 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
19 серпня, 12:09 • 148497 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
19 серпня, 11:23 • 129800 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Регламентний комітет підтримав відсторонення Безуглої від засідань парламенту

Київ • УНН

 • 1536 перегляди

Комітет Верховної Ради підтримав відсторонення Мар'яни Безуглої від засідань парламенту за порушення регламенту та антисоціальну поведінку. Постанову планують проголосувати завтра на засіданні парламенту.

Регламентний комітет підтримав відсторонення Безуглої від засідань парламенту

Комітет Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи підтримав відсторонення Марʼяни Безуглої від засідань парламенту. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.

З третього разу регламентний комітет все ж таки проголосував мою постанову про вилучення Марʼяни Безуглої з засідання Верховної Ради за системне порушення регламенту та антисоціальну поведінку. За - 5

- повідомив Железняк.

Він додав, що за постанову планується проголосувати завтра на засіданні парламенту.

Доповнення

В анонсах Комітету вказувалося, що сьогодні має розглянутися рішення про доручення Погоджувальної ради депутатських фракцій від 20 серпня 2025 року повторно розглянути заяву народного депутата України Железняка Ярослава, щодо порушення депутатської етики народним депутатом України Безуглою Мар’яною на пленарному засіданні Верховної Ради України 31 липня 2025 року.

25 липня стало відомо, що у ДТП загинув народний депутат фракції "Голос" Ярослав Рущишин.

В той же день, Мар’яна Безугла написала у Facebook, що нардеп "загинув не в бою, а ганяючи на мотоциклі Harley-Davidson".

"Врізався в трактор. Ризикована поведінка з відповідним наслідком. Комендантська година на нардепів не поширюється", - написала тоді Безугла.

Вже 31 липня, під час засідання парламенту, Безугла заявила, що "життя народного депутата дорівнює життю солдата".

"Коли я вам нагадую це кожного разу, ви готові подавати постанови на моє виключення, але вас не цікавить, що з Бужанським або з Бойком. І якщо ви говорите про якісь моральні стандарти, то де ваша Устінова, яка зараз перебуває в Сполучених Штатах і ховає чоловіка від того, щоб він мав змогу бути мобілізованим? Це ваші подвійні стандарти, антикорупціонери", - сказала Безугла під час засідання.

Павло Башинський

Політика
Рущишин Ярослав Іванович
Верховна Рада України
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Ярослав Железняк