Регламентний комітет підтримав відсторонення Безуглої від засідань парламенту

Комітет Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи підтримав відсторонення Марʼяни Безуглої від засідань парламенту. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.

З третього разу регламентний комітет все ж таки проголосував мою постанову про вилучення Марʼяни Безуглої з засідання Верховної Ради за системне порушення регламенту та антисоціальну поведінку. За - 5 - повідомив Железняк.

Він додав, що за постанову планується проголосувати завтра на засіданні парламенту.

Доповнення

В анонсах Комітету вказувалося, що сьогодні має розглянутися рішення про доручення Погоджувальної ради депутатських фракцій від 20 серпня 2025 року повторно розглянути заяву народного депутата України Железняка Ярослава, щодо порушення депутатської етики народним депутатом України Безуглою Мар’яною на пленарному засіданні Верховної Ради України 31 липня 2025 року.

25 липня стало відомо, що у ДТП загинув народний депутат фракції "Голос" Ярослав Рущишин.

В той же день, Мар’яна Безугла написала у Facebook, що нардеп "загинув не в бою, а ганяючи на мотоциклі Harley-Davidson".

"Врізався в трактор. Ризикована поведінка з відповідним наслідком. Комендантська година на нардепів не поширюється", - написала тоді Безугла.

Вже 31 липня, під час засідання парламенту, Безугла заявила, що "життя народного депутата дорівнює життю солдата".

"Коли я вам нагадую це кожного разу, ви готові подавати постанови на моє виключення, але вас не цікавить, що з Бужанським або з Бойком. І якщо ви говорите про якісь моральні стандарти, то де ваша Устінова, яка зараз перебуває в Сполучених Штатах і ховає чоловіка від того, щоб він мав змогу бути мобілізованим? Це ваші подвійні стандарти, антикорупціонери", - сказала Безугла під час засідання.