Рада планує скасувати кримінальну відповідальність за дрібні крадіжки: законопроєкт ухвалили за основу

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який передбачає скасувати кримінальну відповідальність за дрібні крадіжки, а натомість запровадити штрафи значні штрафи з альтернативною громадських робіт. Про це пише УНН з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка та картку законопроєкту №11068.

Деталі

Рада прийняла за основу №11068 про декриміналізацію крадіжки вартістю до 4552 гривень - повідомив Железняк.

Відповідний законопроєкт підтримали 265 народних депутатів.

Документ передбачає, що за дрібну крадіжку (до 757 гривень) штраф буде складати від 170 гривень до 850 гривень, або громадські роботи на строк від двадцяти до тридцяти годин, або адміністративний арешт на строк до п'яти діб.

За повторне вчинення правопорушення штраф вчинене у значному розмірі буде складати від 850 гривень до 5100 гривень, або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на строк від п'яти до десяти діб.

В законопроєкті вказується, що дрібне викрадення чужого майна вважається вчиненим у значному розмірі, якщо вартість такого майна на момент вчинення правопорушення не перевищує 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 4542 гривень.

Окрім того, встановлюється штраф у розмірі від 5100 – 8500 гривень за повторне протягом року вчинення вищезазначених порушень, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню.

Наразі кримінальна відповідальність настає за крадіжку майна більш ніж на 302,8 гривень. В пояснювальній записці автори наводять вироки судів, зокрема за якими за крадіжку підгузків на суму 356 гривень для дитини чоловік отримав 3,5 роки позбавлення волі.

Нагадаємо

Верховна Рада сьогодні, 22 травня, проголосувала у першому читанні за законопроєкт № 9362-1, який запроваджує відповідальність за неналежне утримання й експлуатацію об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту.