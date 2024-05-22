Рада планирует отменить уголовную ответственность за мелкие кражи: законопроект приняли за основу
Киев • УНН
Верховная Рада приняла законопроект, декриминализирующий мелкие кражи на сумму до 4552 гривен, заменяющий уголовную ответственность штрафами и общественными работами.
Верховная Рада приняла за основу законопроект, который предусматривает отменить уголовную ответственность за мелкие кражи, а вместо этого ввести штрафы значительные штрафы с альтернативной общественных работ. Об этом пишет УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка и карточку законопроекта №11068.
Детали
Рада приняла за основу №11068 о декриминализации кражи стоимостью до 4552 гривен
Соответствующий законопроект поддержали 265 народных депутатов.
Документ предусматривает, что за мелкую кражу (до 757 гривен) штраф будет составлять от 170 гривен до 850 гривен, или общественные работы на срок от двадцати до тридцати часов, или административный арест на срок до пяти суток.
За повторное совершение правонарушения штраф совершенный в значительном размере будет составлять от 850 гривен до 5100 гривен, или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов, или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением 20% заработка, или административный арест на срок от пяти до десяти суток.
В законопроекте указывается, что мелкое похищение чужого имущества считается совершенным в значительном размере, если стоимость такого имущества на момент совершения правонарушения не превышает 3 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 4542 гривен.
Кроме того, устанавливается штраф в размере от 5100 – 8500 гривен за повторное в течение года совершение вышеупомянутых нарушений, за которое лицо уже было подвергнуто административному взысканию.
Сейчас уголовная ответственность наступает за кражу имущества более чем на 302,8 гривен. В пояснительной записке авторы приводят приговоры судов, в частности по которым за кражу подгузников на сумму 356 гривен для ребенка мужчина получил 3,5 года лишения свободы.
Напомним
Верховная Рада сегодня, 22 мая, проголосовала в первом чтении за законопроект № 9362-1, который вводит ответственность за ненадлежащее содержание и эксплуатацию объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты.
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