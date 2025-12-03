Рада планує призначити очільників Мін’юсту та Міненерго у середині грудня - нардеп

$42.330.01
Ексклюзив
16:02 • 4640 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
15:15 • 10564 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
13:24 • 14367 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
13:22 • 14038 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
3 грудня, 11:38 • 19085 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 20714 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 23173 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 28955 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 36591 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 30322 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 15495 перегляди
На росії знову підірвали нафтопровід "Дружба"PhotoVideo3 грудня, 09:59 • 10319 перегляди
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая3 грудня, 11:34 • 25110 перегляди
У МЗС Китаю заявили, що використання заморожених активів рф для України не сприятиме завершенню війни12:35 • 12624 перегляди
Запозичення ЄС і "репараційний кредит": Єврокомісія представила юридичні пропозиції для фінансування України12:41 • 16582 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення13:24 • 14370 перегляди
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая3 грудня, 11:34 • 25327 перегляди
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo3 грудня, 06:30 • 46011 перегляди
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри2 грудня, 16:58 • 48961 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex2 грудня, 14:41 • 58050 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Юлія Свириденко
Андрій Сибіга
Україна
Індія
Китай
Бельгія
Сполучені Штати Америки
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 57625 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 59923 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 114740 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 88405 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 104132 перегляди
Рада планує призначити очільників Мін’юсту та Міненерго у середині грудня - нардеп

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Верховна Рада планує призначити міністрів енергетики та юстиції не раніше ніж через 2 тижні. На посаду очільника Мін’юсту є два кандидати, а на посаду міністра енергетики остаточного кандидата поки немає.

Рада планує призначити очільників Мін’юсту та Міненерго у середині грудня - нардеп

Верховна Рада планує призначити міністрів енергетики та юстиції не раніше, ніж через 2 тижні. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН

Попри те, що начебто Раду розблокували, то досі залишаються вакантні 2 посади. Навіть 3. І будуть такими, як мінімум до середини грудня. Поки кадрових питань точно не голосують 

- написав Железняк. 

За його словами, на посаду очільника Мін’юсту є два кандидати: нардеп Денис Маслов та заступниця голови Офісу Президента Ірина Мудра. 

Поки не зрозуміло, що з голосами 

- зазначив Железняк. 

Він додав, що на посаду міністра енергетики поки остаточного кандидата немає, окрім голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса, який, за словами Железняка, "не дуже хоче". 

Ще згадали, що вже 1,5 роки вакантна посада голови Фонду Держмайна. Поки туди активно обговорюють голову економічного комітету Дмитра Наталуху. Але всі кадри будуть через 2 тижня тільки. Напевно навіть більше, тому що скоро Кулебу треба буде терміново міняти 

- заявив Железняк. 

Нагадаємо 

Фракція "Слуга народу" пропонує на посаду міністра юстиції кандидатуру голови комітету Верховної Ради з питань правової політики Дениса Маслова. 

Павло Башинський

Політика
Енергетика
Слуга народу
Верховна Рада України
Ярослав Железняк