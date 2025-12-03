Рада планує призначити очільників Мін’юсту та Міненерго у середині грудня - нардеп

Верховна Рада планує призначити міністрів енергетики та юстиції не раніше, ніж через 2 тижні. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.

Попри те, що начебто Раду розблокували, то досі залишаються вакантні 2 посади. Навіть 3. І будуть такими, як мінімум до середини грудня. Поки кадрових питань точно не голосують - написав Железняк.

За його словами, на посаду очільника Мін’юсту є два кандидати: нардеп Денис Маслов та заступниця голови Офісу Президента Ірина Мудра.

Поки не зрозуміло, що з голосами - зазначив Железняк.

Він додав, що на посаду міністра енергетики поки остаточного кандидата немає, окрім голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса, який, за словами Железняка, "не дуже хоче".

Ще згадали, що вже 1,5 роки вакантна посада голови Фонду Держмайна. Поки туди активно обговорюють голову економічного комітету Дмитра Наталуху. Але всі кадри будуть через 2 тижня тільки. Напевно навіть більше, тому що скоро Кулебу треба буде терміново міняти - заявив Железняк.

Нагадаємо

Фракція "Слуга народу" пропонує на посаду міністра юстиції кандидатуру голови комітету Верховної Ради з питань правової політики Дениса Маслова.