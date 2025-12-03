Рада планирует назначить глав Минюста и Минэнерго в середине декабря - нардеп

Верховная Рада планирует назначить министров энергетики и юстиции не раньше, чем через 2 недели. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Несмотря на то, что вроде бы Раду разблокировали, до сих пор остаются вакантными 2 должности. Даже 3. И будут таковыми, как минимум до середины декабря. Пока кадровые вопросы точно не голосуют - написал Железняк.

По его словам, на должность главы Минюста есть два кандидата: нардеп Денис Маслов и заместитель главы Офиса Президента Ирина Мудрая.

Пока не понятно, что с голосами - отметил Железняк.

Он добавил, что на должность министра энергетики пока окончательного кандидата нет, кроме главы комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса, который, по словам Железняка, "не очень хочет".

Еще вспомнили, что уже 1,5 года вакантна должность главы Фонда Госимущества. Пока туда активно обсуждают главу экономического комитета Дмитрия Наталуху. Но все кадры будут только через 2 недели. Наверное, даже больше, потому что скоро Кулебу нужно будет срочно менять - заявил Железняк.

Напомним

Фракция "Слуга народа" предлагает на должность министра юстиции кандидатуру главы комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Дениса Маслова.