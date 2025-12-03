Рада планирует назначить глав Минюста и Минэнерго в середине декабря - нардеп

$42.330.01
49.180.13
ukenru
Эксклюзив
16:02 • 5110 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
15:15 • 11070 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
13:24 • 15121 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
13:22 • 14469 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
3 декабря, 11:38 • 19474 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
3 декабря, 09:59 • 20853 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
3 декабря, 09:21 • 23274 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 29004 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 36652 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 30364 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2м/с
93%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 15787 просмотра
В россии снова взорвали нефтепровод "Дружба"PhotoVideo3 декабря, 09:59 • 10606 просмотра
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю3 декабря, 11:34 • 25694 просмотра
В МИД Китая заявили, что использование замороженных активов рф для Украины не будет способствовать завершению войны12:35 • 13192 просмотра
Заимствования ЕС и "репарационный кредит": Еврокомиссия представила юридические предложения для финансирования Украины12:41 • 16936 просмотра
публикации
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения13:24 • 15123 просмотра
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю3 декабря, 11:34 • 25945 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo3 декабря, 06:30 • 46323 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 49234 просмотра
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex2 декабря, 14:41 • 58321 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Андрей Сибига
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Индия
Китай
Бельгия
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 57764 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 60072 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 114887 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 88530 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 104249 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Серия Airbus A320
Золото

Рада планирует назначить глав Минюста и Минэнерго в середине декабря - нардеп

Киев • УНН

 • 252 просмотра

Верховная Рада планирует назначить министров энергетики и юстиции не ранее чем через 2 недели. На должность главы Минюста есть два кандидата, а на должность министра энергетики окончательного кандидата пока нет.

Рада планирует назначить глав Минюста и Минэнерго в середине декабря - нардеп

Верховная Рада планирует назначить министров энергетики и юстиции не раньше, чем через 2 недели. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН

Несмотря на то, что вроде бы Раду разблокировали, до сих пор остаются вакантными 2 должности. Даже 3. И будут таковыми, как минимум до середины декабря. Пока кадровые вопросы точно не голосуют 

- написал Железняк. 

По его словам, на должность главы Минюста есть два кандидата: нардеп Денис Маслов и заместитель главы Офиса Президента Ирина Мудрая. 

Пока не понятно, что с голосами 

- отметил Железняк. 

Он добавил, что на должность министра энергетики пока окончательного кандидата нет, кроме главы комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса, который, по словам Железняка, "не очень хочет". 

Еще вспомнили, что уже 1,5 года вакантна должность главы Фонда Госимущества. Пока туда активно обсуждают главу экономического комитета Дмитрия Наталуху. Но все кадры будут только через 2 недели. Наверное, даже больше, потому что скоро Кулебу нужно будет срочно менять 

- заявил Железняк. 

Напомним 

Фракция "Слуга народа" предлагает на должность министра юстиции кандидатуру главы комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Дениса Маслова. 

Павел Башинский

Политика
Энергетика
Слуга народа
Верховная Рада
Ярослав Железняк