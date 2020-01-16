Рада підтримала легалізацію грального бізнесу

Законопроектом №2285-д про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор запроваджується комплексне регулювання ринку азартних ігор в Україні, зокрема: запроваджується система ліцензування діяльності у сфері азартних ігор, розмір плати за ліцензії залежатиме від виду гри, кількості грального обладнання та розташування грального бізнесу. Також встановлюються жорсткі вимоги до фінансового стану організаторів азартних ігор з метою гарантування виплат виграшів.

Законопроект пропонує карати штрафом від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за прийняття ставки у лотерею від особи, що не досягла 18 років.

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Окрім того, створюються обмеження щодо діяльності операторів, які не зареєстровані в Україні та не мають відповідної ліценції. Участь в організованій без ліцензії азартній грі тягне за собою накладення штрафу у розмірі від 30 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Організація та проведення азартних ігор без ліцензії карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією грального обладнання та приміщень. Ті самі дії вчинені особою, раніше судимою за відповідний злочин, карається позбавленням волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією грального обладнання та приміщень.

Законопроект передбачає покарання для працівників правоохоронного органу у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років за бездіяльність щодо незаконних азартних ігор, зокрема, за неповідомлення про вчинення незаконної організації проведення азартних ігор або за приховування такої інформації.

Законопроектом посилюється фінансова, адміністративна та кримінальна відповідальність за порушення законодавства у сфері грального бізнесу.

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Законопроєктом запроваджується система онлайн моніторингу для здійснення державного контролю, а також створюється концепція єдиного оператора лотерей, для стимулювання розвитку даного ринку.

Також, проектом закону встановлюється принцип обмеженої кількості ліцензій у сфері азартних ігор, розмір плати за такі ліцензії визначається за результатами електронних аукціонів.

"Ця редакція законопроекту є оптимальною з точки зору інтересів держави, громадян і бізнесу. Ми запроваджуємо принцип відповідальної гри і дозволяємо грати тільки після 21 року. Таким чином чітко регламентуємо відповідальність бізнесу за провокацію та сприяння ігровій залежності", - сказав під час обговорення законопроекту голова підкомітету з питань організації та оподаткування грального бізнесу комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Олег Марусяк.

За його словами, вводяться жорсткі норми за рекламу азартних ігор, запроваджується кримінальна відповідальність за проведення азартних ігор без ліцензії, будуть запроваджені обмеження на розташування гральних закладів на вулицях міст. Зали гральних автоматів будуть лише в готелях категорії 3, 4, 5 зірок.

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"Щодо лотереї - будуть лише класичними. Не буде ніяких залів миттєвих лотерей, під які маскуються гральні заклади. Забороняємо вести гральний бізнес юридичним особам, кінцевий власник яких є резиденти держави-агресора. Фінансова сторона – до бюджету від грального бізнесу, за нашими підрахунками, надійде за перший рік від 2,5 до 4 млрд грн, які підуть на підтримку медицини, культури та спорту", - зазначив Марусяк.

Як повідомляв УНН раніше, комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді підтримати у першому читанні законопроект № 2285-д “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”.



Нагадаємо, парламентарі 19 грудня 2019 року провалили голосування за законопроект щодо легалізації грального бізнесу.

Після чого Президент України Володимир Зеленський заявив про закриття всіх гральних залів на території України.



За один день в Україні закрили понад 5,3 тисячі нелегальних гральних залів.