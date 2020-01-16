Заборона для росіян, до 4 млрд грн в бюджет: у Раді обговорюють гральний бізнес

КИЇВ. 16 січня. УНН. У Верховній Раді України під час пленарного засідання почали обговорення законопроекту про легалізацію грального бізнесу. Законопроект, після доопрацювання, передбачає заборону на ведення грального бізнесу в Україні юридичними особами країни-агресора та надходження до бюджету за перший рік до 4 млрд грн. Про це, під час обговорення законопроекту, заявив голова підкомітету з питань організації та оподаткування грального бізнесу комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Олег Марусяк, передає кореспондент УНН.