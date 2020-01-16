Заборона для росіян, до 4 млрд грн в бюджет: у Раді обговорюють гральний бізнес
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. У Верховній Раді України під час пленарного засідання почали обговорення законопроекту про легалізацію грального бізнесу. Законопроект, після доопрацювання, передбачає заборону на ведення грального бізнесу в Україні юридичними особами країни-агресора та надходження до бюджету за перший рік до 4 млрд грн. Про це, під час обговорення законопроекту, заявив голова підкомітету з питань організації та оподаткування грального бізнесу комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Олег Марусяк, передає кореспондент УНН.
"Ця редакція законопроекту є оптимальною з точки зору інтересів держави, громадян і бізнесу. Ми запроваджуємо принцип відповідальної гри і дозволяємо грати тільки після 21 року. Таким чином чітко регламентуємо відповідальність бізнесу за провокацію та сприяння ігровій залежності", - сказав Марусяк.
За його словами, запроваджується кримінальна відповідальність за проведення азартних ігор без ліцензії, будуть запроваджені обмеження на розташування гральних закладів на вулицях міст, зали гральних автоматів будуть лише в готелях категорії 3,4,5 зірок.
"Забороняємо вести гральний бізнес юридичним особам, кінцевий власник яких є резиденти держави-агресора. Фінансова сторона – до бюджету від грального бізнесу, за нашими підрахунками, надійде за перший рік від 2,5 до 4 млрд грн, які підуть на підтримку медицини, культури та спорту" , - підсумував Марусяк.
Як повідомляв УНН раніше, комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді підтримати у першому читанні законопроект № 2285-д "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".
Нагадаємо, парламентарі 19 грудня 2019 року провалили голосування за законопроект щодо легалізації грального бізнесу.
Після чого Президент України Володимир Зеленський заявив про закриття всіх гральних залів на території України.
За один день в Україні закрили понад 5,3 тисячі нелегальних гральних залів.