Зеленський відреагував на провалення Радою закону щодо легалізації грального бізнесу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський знає, хто стоїть за тим, що Верховна Рада напередодні провалила ухвалення закону про легалізацію грального бізнесу. Про це він написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
“Вчора Верховна Рада провалила ухвалення закону про легалізацію грального бізнесу. Ми знаємо, хто за цим стоїть. Не хочете грати за прозорими правилами? Не хочете працювати цивілізовано і платити в бюджет? Що ж, давайте по-іншому. Відсьогодні негайно закриваємо всі гральні зали. Думай...те”, — написав Президент.
Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада України не ухвалила за основу законопроект № 2285-д (альтернативний до 2285) про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор.
Після цього члени Кабінету міністрів на позачерговому засіданні уряду у п’ятницю, 20 грудня, виключили можливість розповсюдження грального бізнесу під виглядом державних лотерей.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на сьогоднішньому позачерговому засіданні Кабінету міністрів пообіцяв після ухвалення розпорядження про перевірку операторів держлотерей провести селекторну нараду і закрити гральний бізнес по всій країні.