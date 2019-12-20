Аваков після розпорядження Прем'єра обіцяє закрити ігорку по всій Україні - нардеп

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на сьогоднішньому позачерговому засіданні Кабінету міністрів пообіцяв після ухвалення розпорядження про перевірку операторів держлотерей провести селекторну нараду і закрити гральний бізнес по всій країні. Про це написав у себе в Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.