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Аваков після розпорядження Прем'єра обіцяє закрити ігорку по всій Україні - нардеп

Київ • УНН

 • 19132 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на сьогоднішньому позачерговому засіданні Кабінету міністрів пообіцяв після ухвалення розпорядження про перевірку операторів держлотерей провести селекторну нараду і закрити гральний бізнес по всій країні. Про це написав у себе в Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.

"Аваков обіцяє після ухвалення цього розпорядження провести селекторну нараду і закрити ігорку по всій країні", - написав нардеп.

Відповідне розпорядження, текст якого опублікував Гончаренко, передбачає скасування наказу Держкомітету з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства фінансів 2002 року в частині діяльності розповсюджувачів лотерей і визначення поняття "електронна система".

Окрім того, у розпорядженні містяться вказівки для поліції та ДФС забезпечити вжиття заходів щодо припинення функціонування розповсюджувачів лотерей.

Пізніше депутат повідомив, що постанова 2002 року була скасована.

"Скасовано постанову від 2002 року! Прийняту ще прем'єром Кінахом! Хтось ще пам'ятає такого прем'єра? Виявляється, весь цей бардак можна було давно прикрити! Тільки бажання не було. А коли вчора не змогли поділити дуже великі гроші від лобістів ігорки, очі-то відкрилися", - додав нардеп.

Як повідомляв УНН, Прем'єр-міністр Олексій Гончарук на позачерговому засіданні уряду в п'ятницю, 20 грудня, дав доручення Національній поліції сьогодні почати перевірку діяльності всіх операторів держлотерей на дотримання закону про заборону грального бізнесу, а Державній фіскальній службі - організувати перевірки їх ліцензій.

Нагадаємо, 20 грудня Кабмін виключив можливість грального бізнесу під виглядом "лотерей".

Також нагадаємо, 19 грудня нардепи на засіданні ВР не підтримали легалізацію грального бізнесу, закон відправили на доопрацювання.

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