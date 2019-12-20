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Аваков после распоряжения Премьера обещает закрыть игорку по всей Украине - нардеп

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на сегодняшнем внеочередном заседании Кабинета министров пообещал после принятия распоряжения о проверке операторов гослотерей провести селекторное совещание и закрыть игорный бизнес по всей стране. Об этом написал у себя в Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко, передаёт УНН.

"Аваков обещает после принятия этого распоряжения провести селекторное совещание и закрыть игорку по всей стране", - написал нардеп.

Соответствующее распоряжение, текст которого опубликовал Гончаренко, предусматривает отмену приказа Госкомитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, Министерства финансов 2002 года в части деятельности распространителей лотерей и определения понятия "электронная система".

Кроме того, в распоряжении содержатся указания для полиции и ГФС обеспечить принятие мер по прекращению функционирования распространителей лотерей.

Позже депутат сообщил, что постановление 2002 года было отменено.

"Отменено постановление от 2002 года! Принятое ещё премьером Кинахом! Кто-то ещё помнит такого премьера? Оказывается, весь этот бардак можно было давно прикрыть! Только желания не было. А когда вчера не смогли поделить очень большие деньги от лоббистов игорки, глаза-то открылись", - добавил нардеп.

Как сообщал УНН, Премьер-министр Алексей Гончарук на внеочередном заседании правительства в пятницу, 20 декабря, дал поручение Национальной полиции сегодня начать проверку деятельности всех операторов гослотерей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса, а Государственной фискальной службе - организовать проверки их лицензий. 

Напомним, 20 декабря Кабмин исключил возможность игорного бизнеса под видом "лотерей".

Также напомним, 19 декабря нардепы на заседании ВР не поддержали легализацию игорного бизнеса, закон отправили на доработку. 

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