Премьер поручил полиции и ГФС проверить операторов гослотерей

"Дал поручение Нацполиции сегодня начать проверку деятельности всех операторов гослотерей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса. А ГФС организовать проверки лицензий всех так называемых "государственных лотерей", - заявил Гончарук.

Напомним, 20 декабря Кабмин исключил возможность игорного бизнеса под видом "лотерей".

Также напомним, 19 декабря нардепы на заседании ВР не поддержали легализацию игорного бизнеса, закон отправили на доработку.