Прем'єр доручив поліції і ДФС перевірити операторів держлотерей
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук на позачерговому засіданні уряду у п'ятницю, 20 грудня, дав доручення Національній поліції сьогодні почати перевірку діяльності всіх операторів держлотерей на дотримання закону про заборону грального бізнесу, а Державній фіскальній службі - організувати перевірки їх ліцензій. Про це очільник уряду повідомив у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"Дав доручення Нацполіції сьогодні ж почати перевірку діяльності всіх операторів держлотерей на дотримання закону про заборону грального бізнесу. А ДФС організувати перевірки ліцензій всіх так званих "державних лотерей", - заявив Гончарук.
Нагадаємо, 20 грудня Кабмін виключив можливість грального бізнесу під виглядом "лотерей".
Також нагадаємо, 19 грудня нардепи на засіданні ВР не підтримали легалізацію грального бізнесу, закон відправили на доопрацювання.