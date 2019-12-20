Кабмін виключив можливість грального бізнесу під виглядом "лотерей" - Гончарук
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Члени Кабінету міністрів на позачерговому засіданні уряду у п'ятницю, 20 грудня, виключили можливіть розповсюдження грального бізнесу під виглядом державних лотерей. Про це повідомив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"Грального бізнесу під "виглядом лотерей" не буде. Сьогодні уряд виключив можливіть розповсюдження грального бізнесу під виглядом державних лотерей. Міністри проголосували за скасування відповідних положень щодо розповсюджувачів лотерей в ліцензійних умовах", - зазначив Гончарук.
З його слів, тепер заклади з гральними автоматами не зможуть нелегально працювати під виглядом державних лотерей, "прикриваючись договорами-передорученнями на розповсюдження державних миттєвих лотерей".
Нагадаємо, 19 грудня нардепи на засіданні ВР не підтримали легалізацію грального бізнесу, закон відправили на доопрацювання.