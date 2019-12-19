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Нардепи не підтримали легалізацію грального бізнесу: закон відправили на доопрацювання

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Верховна Рада України не ухвалила за основу законопроект №2285-д (альтернативний до 2285) про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор. Нардепи відправили законопроект до комітету на повторне друге читання. Відповідне рішення підтримали 243 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Так, народні депутати не підтримали ухвалення законопроекту у першому читанні - "за" проголосували лише 213. Проте 243 нардепи проголосували за направлення законопроекту на доопрацювання до комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Законопроектом №2285-д про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор запроваджується комплексне регулювання ринку азартних ігор в Україні, зокрема: запроваджується система ліцензування діяльності у сфері азартних ігор, розмір плати за ліцензії залежатиме від виду гри, кількості грального обладнання та розташування грального бізнесу. Також встановлюються жорсткі вимоги до фінансового стану організаторів азартних ігор з метою гарантування виплат виграшів.

Окрім того, створюються обмеження щодо діяльності операторів, які не зареєстровані в Україні та не мають відповідної ліценції. Участь в організованій без ліцензії азартній грі тягне за собою накладення штрафу у розмірі від 30 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Організація та проведення азартних ігор без ліцензії карається позбавленням воля на строк від 5 до 8 років з конфіскацією грального обладнання та приміщень. Ті самі дії вчинені особою, раніше судимою за відповідний злочин, карається позбавленням волі на строк від 8 до 20 років.

Також встановлюються вимоги до ідентифікації гравців, що сприятиме попередженню негативних наслідків від участі в азартних іграх, зокрема, неповнолітніх осіб. Окрім того, передбачаються обмеження щодо реклами азартних ігор.
Законопроектом посилюється фінансова, адміністративна та кримінальна відповідальність за порушення законодавства у сфері грального бізнесу. Відповідно до законопроекту, регулювання сфери азартних ігор хдійснюватиметься колегіальним органом, який координуватиме Кабмін.

Законопроєктом запроваджується система онлайн моніторингу для здійснення державного контролю, а також створюється концепція єдиного оператора лотерей, для стимулювання розвитку даного ринку.

Також, проектом закону встановлюється принцип обмеженої кількості ліцензій у сфері азартних ігор, розмір плати за такі ліцензії визначається за результатами електронних аукціонів. Окрім того, встановлюються спеціальні гральні зони для здійснення діяльності казино та залів гральних автоматів.

На думку ініціатора законопроекту, за рахунок впровадження ефективної моделі контролю з боку держави запропонований підхід забезпечить досягнення оптимального балансу між інтересами суспільства, учасників ринку та держави, і створить умови для наповнення державного бюджету та спрямування таких надходжень на підтримку медицини, спорту та культури.

Нагадаємо, 18 жовтня Верховна Рада зареєструвала розроблений Кабінетом міністрів України проект закону про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.

У Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики хочуть запропонувати Раді цього тижня включити до порядку денного законопроект №2285 про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.

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