У комітеті пропонуватимуть Раді розглянути законопроект про регулювання азартних ігор вже на цьому тижні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. У Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики хочуть запропонувати Раді цього тижня включити до порядку денного законопроект №2285 про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор. Про це заявив під час Погоджувальної ради голова комітету Данило Гетманцев, передає кореспондент УНН.
"В нас у комітеті розглядається 8 законопроектів, я маю на увазі основний Кабміну та альтернативні. Але врешті-решт ми отримали від підкомітету з питань грального бізнесу інформацію про те, що законопроект готовий. Завтра ми виносимо його на комітет і маю надію, що ми зможемо його рекомендувати ВРУ. На сьогодні законопроект №2285 стоїть на січень, я пропоную, якщо ми проведемо через комітет, поставити на цей тиждень", - зазначив Гетманцев.
Нагадаємо, 18 жовтня Верховна Рада зареєструвала розроблений Кабінетом Міністрів України проект закону про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.