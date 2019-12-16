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В комитете будут предлагать рассмотрение в Раде законопроекта о регулировании азартных игр уже на этой неделе

В комитете будут предлагать рассмотрение в Раде законопроекта о регулировании азартных игр уже на этой неделе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. В Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики хотят предложить Раде на этой неделе включить в повестку дня законопроект №2285 о государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр. Об этом заявил во время Согласительного совета глава комитета Данил Гетманцев, передает корреспондент УНН.

"У нас в комитете рассматривается 8 законопроектов, я имею в виду основной Кабмина и альтернативные. Но в конце концов мы получили от подкомитета по вопросам игорного бизнеса информацию о том, что законопроект готов. Завтра мы выносим его на комитет и надеюсь, что мы сможем его рекомендовать ВРУ. на сегодня законопроект №2285 стоит на январь, я предлагаю, если мы проведем через комитет, поставить на эту неделю", - отметил Гетманцев.

Напомним, 18 октября Верховная Рада зарегистрировала разработанный Кабинетом Министров Украины проект закона о государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр.

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