В Україні закрили понад 5,3 тис. нелегальних гральних залів – прем'єр-міністр
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. В Україні за один день закрили понад 5300 нелегальних гральних залів. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеграм-канал Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.
“Тіньові ринки наносять значну шкоду нашій економіці. Уряд бореться з цим рішуче й безкомпромісно. За один день ми закрили понад 5300 нелегальних гральних залів по всій Україні”, — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що на спроби поновити роботу гральних залів уряд реагуватиме оперативно.
Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада України не ухвалила за основу законопроект № 2285-д (альтернативний до 2285) про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор.
Після цього члени Кабінету міністрів на позачерговому засіданні уряду у п’ятницю, 20 грудня, виключили можливість розповсюдження грального бізнесу під виглядом державних лотерей.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на сьогоднішньому позачерговому засіданні Кабінету міністрів пообіцяв після ухвалення розпорядження про перевірку операторів держлотерей провести селекторну нараду і закрити гральний бізнес по всій країні.
Також нагадаємо, у поліції створили 715 мобільних груп для боротьби з гральним бізнесом.