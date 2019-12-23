У поліції створили 715 мобільних груп для боротьби з гральним бізнесом
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. У поліції створено 715 мобільних груп, які постійно здійснюють моніторинг, а також превентивні заходи щодо виявлення незаконного грального бізнесу. Про це УНН повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.
"Національна поліція жорстко реагуватиме на всі спроби відновити діяльність гральних закладів", - йдеться в повідомленні.
По всій території України продовжують працювати мобільні групи, які моніторять дотримання норм законодавства щодо заборони функціонування будь-яких гральних закладів.
Наразі створено 715 мобільних груп, до складу яких входять працівники слідчих підрозділів, а також Департаменту стратегічних розслідувань. Мобільні групи постійно здійснюють моніторинг, а також превентивні заходи щодо виявлення незаконного грального бізнесу.
На цей час у співпраці із представниками органів місцевого самоврядування відбувається демонтажу зовнішньої реклами гральних закладів.
Нагадаємо, у місті Синельникове Дніпропетровської області адвокат кинувся з кулаками на поліцейського під час проведення рейду із закриття гральних закладів.