На Дніпропетровщині адвокат побив правоохоронця під час рейду із закриття гральних закладів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. У місті Синельникове Дніпропетровської області адвокат кинувся з кулаками на поліцейського під час проведення рейду із закриття гральних закладів. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Подія сталася під час візиту правоохоронців до закладу "Твоя перемога-СпортЛото". Правоохоронці проводили слідчі дії з виявлення нелегального грального бізнесу.
На місці був присутній адвокат, який представляв, ймовірно, когось із власників закладу. В певний момент адвокат почав лаятись, облив протокол обшуку кавою та вдарив поліцейського кулаком в обличчя.
В результаті інциденту адвоката затримали. Розпочато розслідування за ст. 345 КК України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).
Як повідомлялося раніше в УНН, у Києві жінка вдарила поліцейського, а чоловік розпилив йому в обличчя газ.