В Днепропетровской области адвокат избил полицейского во время рейда по закрытию игорных заведений
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. В городе Синельниково Днепропетровской области адвокат бросился с кулаками на полицейского во время проведения рейда по закрытию игорных заведений. Об этом УНН сообщили правоохранители.
Происшествие произошло во время визита правоохранителей в заведение "Твоя победа-Спортлото". Правоохранители проводили следственные действия по выявлению нелегального игорного бизнеса.
На месте присутствовал адвокат, представлявший, вероятно, кого-то из владельцев заведения. В определенный момент адвокат начал ругаться, облил протокол обыска кофе и ударил полицейского кулаком в лицо.
В результате инцидента адвоката задержали. Начато расследование по ст. 345 УК Украины (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).
Как сообщалось ранее в УНН, в Киеве женщина ударила полицейского, а мужчина распылил ему в лицо газ.