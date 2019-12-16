У Києві жінка вдарила поліцейського, а чоловік розпилив йому в обличчя газ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. На території залізничного вокзалу жінка вдарила поліцейського у голову, а її спільник розпилив правоохоронцю газ у обличчя. Інцидент стався після того, як оперативник попросив жінку пройти до управління поліції для встановлення анкетних даних. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
Начальник відділу поліції на станціях залізничного транспорту Андрій Степанов розповів, що поліцейський спільно з нацгвардійцями в приміщенні вокзального комплексу зупинили підозрілу групу осіб для перевірки.
"Під час спілкування правоохоронці запропонували громадянам пройти до відділку поліції для встановлення анкетних даних. Проте у відповідь вказані особи почали конфліктувати та агресивно себе поводити. Крім того, жінка кинулась на поліцейського та вдарила його декілька разів невідомим предметом у голову, а її знайомий розпилив газ в обличчя співробітника поліції. У результаті правоохоронці затримали активну учасницю події, а її спільник встиг втекти", - сказав Андрій Степанов.
Вказано, що правопорушницю затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це - 31-річна мешканка Закарпатської області, раніше судима за крадіжки.
За даним фактом слідчий відділу поліції на станціях залізничного транспорту розпочав кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення фігурантці підозри та обрання міри запобіжного заходу. Їй загрожує до п’яти років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Києві п’яний чоловік напав на патрульну, яка прибула на виклик про бійцівського собаку.