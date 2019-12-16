У Києві жінка вдарила поліцейського, а чоловік розпилив йому в обличчя газ

КИЇВ. 16 грудня. УНН. На території залізничного вокзалу жінка вдарила поліцейського у голову, а її спільник розпилив правоохоронцю газ у обличчя. Інцидент стався після того, як оперативник попросив жінку пройти до управління поліції для встановлення анкетних даних. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.