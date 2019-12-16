П'яний чоловік у Києві напав на патрульну, яка прибула на виклик про бійцівського собаку
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. У Києві жінка в результаті конфлікту нацькувала свого бійцівського собаку на подружжя, коли ж на виклик про інцидент прибули патрульні, п’яний чоловік, який проходив повз, напав на одну з присутніх на місці поліцейських. Про це журналісту УНН повідомила пресофіцер Деснянського управління поліції ГУНП у Києві Наталія Федоровська.
"Відбувся конфлікт між двома жінками, одна з них (нацькувала свого бійцівського собаку - ред.). Потерпіла викликала свого чоловіка, після чого на нього також був здійснений напад собаки. Потім потерпіла викликала патрульну поліцію. Повз них проходив чоловік напідпитку, який з невідомої причини напав на 19-річну патрульну. Він вдарив її у груди та зламав при цьому нагрудну камеру", - розповіла Федоровська.
За її словами, відкрито кримінальне провадження за 2. ст. 345 ККУ (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків).
"Наразі чоловік затриманий. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу", - сказала Федоровська.
Вона також зазначила, що на жінку, яка гуляла з бійцівським собакою, що був без намордника, складено адміністративний протокол.
Нагадаємо, у місті Хуст Закарпатської області жінка, захищаючи від поліцейських власного чоловіка, завдала правоохоронцю тілесних ушкоджень.