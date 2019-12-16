Пьяный мужчина в Киеве напал на патрульную, прибывшую на вызов о бойцовской собаке

"Произошел конфликт между двумя женщинами, одна из них (натравила свою бойцовскую собаку - ред.). Потерпевшая вызвала мужа, после чего на него также было совершено нападение собаки. Затем потерпевшая вызвала патрульную полицию. Мимо проходил выпивший мужчина, который по неизвестной причине напал на 19-летнюю патрульную. Он ударил ее в грудь и сломал при этом нагрудную камеру", - рассказала Федоровская.

По ее словам, открыто уголовное производство по 2 ст. 345 УК Украины (умышленное причинение сотруднику правоохранительного органа легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим сотрудником служебных обязанностей).

"На данный момент мужчина задержан. Решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения", - сказала Федоровская.

Она также отметила, что на женщину, гулявшую с бойцовской собакой, которая была без намордника, составлен административный протокол.

Напомним, в городе Хуст Закарпатской области женщина, защищая от полицейских собственного мужа, нанесла правоохранителю телесные повреждения.