Запрет для россиян, к 4 млрд грн в бюджет: в Раде обсуждают игорный бизнес

КИЕВ. 16 января. УНН. В Верховной Раде Украины во время пленарного заседания начали обсуждение законопроекта о легализации игорного бизнеса. Законопроект, после доработки, предусматривает запрет на ведение игорного бизнеса в Украине юридическими лицами страны-агрессора и поступление в бюджет за первый год в 4 млрд грн. Об этом во время обсуждения законопроекта, заявил глава подкомитета по вопросам организации и налогообложения игорного бизнеса комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Олег Марусяк, передает корреспондент УНН.