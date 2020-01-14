Комітет рекомендував Раді підтримати законопроект про легалізацію грального бізнесу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді підтримати у першому читанні законопроект № 2285-д “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram фракції “Слуга народу”.
“Гральний бізнес не буде працювати під виглядом державних лотерей. Заклади з гральними автоматами не повинні прикриватися договорами передоручення на розповсюдження миттєвих лотерей. Тож сьогодні Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді підтримати законопроект № 2285-д „Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор“ у першому читанні”, — йдеться у повідомленні.
Так, комітет по-перше пропонує збільшити вік гравців із 18 до 21. По-друге, обов’язково прибрати з вулиць гральні зали.
“До другого читання редакція закону буде значно покращена шляхом внесення депутатських правок”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за останні два тижні правоохоронці ліквідували 112 нелегальних гральних закладів в Україні.