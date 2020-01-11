В Україні за останні два тижні ліквідували 112 гральних закладів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. За останні два тижні правоохоронці ліквідували 112 нелегальних гральних закладів в Україні. Про це повідомляє УНН із посиланням на Управління комунікації Національної поліції України.
"Відтак всього припинено незаконну діяльність 957 об’єктів грального бізнесу. Серед них – 8 казино, 12 залів для гри у покер, 49 залів гральних автоматів та 888 інтерактивних клубів та букмекерських контор. При цьому діяльність 112 закладів викрили протягом двох тижнів", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що з початку відпрацювання, яке стартувало 20 грудня 2019 року, поліцейські відкрили 400 кримінальних проваджень за фактами зайняття гральним бізнесом. Окрім того, 34 організаторам незаконного бізнесу повідомлено про підозру. З них 16 особам – за скоєння злочину у складі організованої злочинної групи та 11 – за участь у злочинній організації. До суду скеровано один обвинувальний акт відносно організованої злочинної групи.
Загалом у правопорушників вилучили 18,5 тисяч одиниць грального обладнання, приблизна загальна вартість якого сягає 78 мільйонів гривень.
"Наразі продовжується робота мобільних груп працівників поліції та представників районних та обласних державних адміністрацій щодо демонтажу рекламних банерів та стендів фасадів гральних закладів. Окрім того, правоохоронці та представники органів місцевого самоврядування напрацьовують можливість відключення закладів, які відновили роботу, від системи електроживлення та зупинення водопостачання. Водночас співробітники кіберполіції працюють над встановленням осіб, які здійснюють адміністрування сайтів онлайн-казино", - додали у поліції.
Нагадаємо, в Одесі закрили підпільний гральний заклад.