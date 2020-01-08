В Одесі закрили підпільний гральний заклад
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. В Одесі співробітники прокуратури та нацполіції припинили незаконну діяльність грального закладу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Одеської області.
"Прокурори Одеської місцевої прокуратури № 3 спільно зі співробітниками поліції в рамках кримінального провадження провели обшук та встановили, що в приміщенні по вул. Садовій фактично функціонує гральний заклад. В ході обшуку правоохоронці виявили та вилучили 9 системних блоків", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Портофранківського відділення поліції за ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Нагадаємо, на Запоріжжі прокуратура накрила підпільне казино.