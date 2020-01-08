В Одессе закрыли подпольное игорное заведение
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. В Одессе сотрудники прокуратуры и нацполиции пресекли незаконную деятельность игорного заведения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.
"Прокуроры Одесской местной прокуратуры №3 совместно с сотрудниками полиции в рамках уголовного производства провели обыск и установили, что в помещении по ул. Садовой фактически функционирует игорное заведение. В ходе обыска правоохранители обнаружили и изъяли 9 системных блоков", - говорится в сообщении.
Указано, что досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Портофранковского отделения полиции по ч. 1 ст. 203-2 УК Украины.
Напомним, в Запорожье прокуратура накрыла подпольное казино.