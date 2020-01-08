На Запоріжжі прокуратура накрила підпільне казино
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. На Запоріжжі прокуратура припинила діяльність підпільного казино. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
“В межах кримінального провадження, розпочатого прокуратурою Запорізької області за ст. 203-2 (зайняття гральним бізнесом) КК України, припинили діяльність підпільного казино в м. Енергодар”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що трьом особам було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 (зайняття гральним бізнесом у складі організованої групи) КК України, готується клопотання про обрання їм запобіжного заходу.
“Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили 4 столи для покеру, приладдя для гри в покер та чорнову документацію, яка стосувалась обставин надання послуг із зайняття гральним бізнесом, а також майже 5,5 тис грн з каси казино. На момент проведення процесуальних дій окрім персоналу в казино також знаходилися гравці, стосовно яких було складено адміністративні протоколи”, — додали у пресслужбі.
Досудове слідство триває.
Нагадаємо, на Львівщині викрили підпільні казино.