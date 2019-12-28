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Боротьба з гральним бізнесом: на Львівщині викрили підпільні казино

Боротьба з гральним бізнесом: на Львівщині викрили підпільні казино

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Поліцейські Львівщини припинили діяльність мережі, до складу якої входило два підпільних ігрових заклади. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.  

"Діяльність злочинної організації викрили слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління (відділу детективів) Головного управління Нацоліції Львівщини спільно з оперативниками Управління стратегічних розслідувань у Львівській області та за процесуального керівництва прокуратури області", - йдеться в повідомленні. 

Як встановили правоохоронці, під час досудового розслідування, відкритого за ч.1 ст. 255 (Створення злочинної організації) КК України та ч.4 ст.28 (Вчинення злочину злочинною організацією) КК України - ч.1 ст.203 зн.2 (Зайняття гральним бізнесом) КК України, правоохоронці встановили, що заклади були розташовані у Львові (Брюховичі) та у Стрию. Працювали вони під вивісками операторів лотерей. Однак, фактично, у них в порушення вимог Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні" за допомогою комп'ютерної техніки клієнтам надавались послуги у сфері грального бізнесу із виплатою виграшних коштів. 

До складу злочинної організації входило одинадцять учасників – вони мали чітку ієрархію, розподілені ролі та обов’язки. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерне обладнання, яке зловмисники використовували для надання клієнтам незаконних послуг, флеш-накопичувачі, "чорнові" бухгалтерські записи, мережеве та інше обладнання, а також грошові кошти, виручені від злочинної діяльності. 

Організатору, 38-річному мешканцю міста Червоноград, та учасникам злочинної організації слідчі повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст.28 (Вчинення злочину злочинною організацією) КК України - ч.1 ст.203 зн.2 (Зайняття гральним бізнесом) КК України. Санкція статті передбачає покарання - штраф від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Організатору діяльності незаконних гральних закладів та керівнику одного із закладів суд обрав міру запобіжного заходу - тримання під вартою із альтернативою застави у сумі 288 тисяч гривень, виконавцям - особисте зобов’язання.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, Кабмін створив урядову гарячу лінію для повідомлень про поновлення роботи гральних залів.

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