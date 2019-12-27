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Кабмін створив гарячу лінію для свідків поновлення роботи грального бізнесу

Кабмін створив гарячу лінію для свідків поновлення роботи грального бізнесу

Київ • УНН

 • 13527 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Кабмін створив урядову гарячу лінію, для повідомлень про поновлення роботи гральних залів. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає УНН.

"Наш уряд рішуче взявся за боротьбу з тіньовими ринками, адже така діяльність дуже шкодить економіці України. І у вирішенні цього питання не може бути жодних компромісів", - написав Гончарук.

За його словами, уряд планує очистити назавжди від гральних закладів всі міста і села.

"Тож, якщо ви стали свідками поновлення роботи гральних залів — звертайтесь на Урядову гарячу лінію за номером 1545 (натисніть 5 для з’єднання з оператором). Також діліться фото та відео з доказами у коментарях. А ми в Уряді реагуватимемо оперативно", - зазначив Прем’єр-міністр.

Як повідомлялося раніше в УНН, за інформацією Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, в Україні за один день закрили понад 5300 нелегальних гральних залів.

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