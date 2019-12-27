Кабмин создал горячую линию для свидетелей возобновления работы игорного бизнеса
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Кабмин создал правительственную горячую линию для сообщений о возобновлении работы игровых залов. Об этом на своей странице в Facebook написал Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает УНН.
"Наше правительство решительно взялось за борьбу с теневыми рынками, ведь такая деятельность очень вредит экономике Украины. И в решении этого вопроса не может быть никаких компромиссов", - написал Гончарук.
По его словам, правительство планирует очистить навсегда от игорных заведений все города и села.
"Поэтому, если вы стали свидетелями возобновления работы игровых залов - обращайтесь на Правительственную горячую линию по номеру 1545 (нажмите 5 для соединения с оператором). Также делитесь фото и видео с доказательствами в комментариях. А мы в Правительстве будем реагировать оперативно", - отметил Премьер-министр.
Как сообщалось ранее в УНН, по информации Премьер-министра Украины Алексея Гончарука, в Украине за один день закрыли более 5300 нелегальных игровых залов.