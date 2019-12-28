Борьба с игорным бизнесом: во Львовской области разоблачили подпольные казино
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Полицейские Львовской области прекратили деятельность сети, в состав которой входили два подпольных игровых заведения. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
"Деятельность преступной организации разоблачили следователи отдела по расследованию особо тяжких преступлений следственного управления (отдела детективов) Главного управления Нацолиции Львовской области совместно с оперативниками Управления стратегических расследований во Львовской области и под процессуальным руководством прокуратуры области", - говорится в сообщении.
Как установили правоохранители, во время досудебного расследования, открытого по ч.1 ст. 255 (Создание преступной организации) УК Украины и ч.4 ст.28 (совершение преступления преступной организацией) УК Украины - ч.1 ст.203 зн.2 (Занятие игорным бизнесом) УК Украины, правоохранители установили, что учреждения были расположены во Львове (Брюховичи) и в Стрые. Работали они под вывесками операторов лотерей. Однако фактически у них в нарушение требований Закона Украины "О запрете игорного бизнеса в Украине" с помощью компьютерной техники клиентам предоставлялись услуги в сфере игорного бизнеса с выплатой выигрышных средств.
В состав преступной организации входило одиннадцать участников - они имели четкую иерархию, распределены роли и обязанности. Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли компьютерное оборудование, которое злоумышленники использовали для предоставления клиентам незаконных услуг, флэш-накопители, "черновые" бухгалтерские записи, сетевое и другое оборудование, а также денежные средства, вырученные от преступной деятельности.
Организатору, 38-летнему жителю города Червоноград, и участникам преступной организации следователи сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.28 (совершение преступления преступной организацией) УК Украины - ч.1 ст.203 зн.2 (Занятие игорным бизнесом ) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - штраф от десяти тысяч до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
Организатору деятельности незаконных игорных заведений и руководителю одного из заведений суд избрал меру пресечения - содержание под стражей с альтернативой залога в сумме 288 тысяч гривен, исполнителям - личное обязательство.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, Кабмин создал правительственную горячую линию для сообщений о возобновлении работы игровых залов.