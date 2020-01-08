В Запорожье прокуратура накрыла подпольное казино
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. В Запорожье прокуратура пресекла деятельность подпольного казино. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службe Офиса Генпрокурора.
“В рамках уголовного производства, начатого прокуратурой Запорожской области по ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) УК Украины, прекратили деятельность подпольного казино в г. Энергодар”, - говорится в сообщении.
Указано, что трем лицам было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом в составе организованной группы) УК Украины, готовится ходатайство об избрании им меры пресечения.
“Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли 4 стола для покера, принадлежности для игры в покер и черновую документацию, которая касалась обстоятельств предоставления услуг по занятие игорным бизнесом, а также почти 5,5 тыс грн из кассы казино. На момент проведения процессуальных действий кроме персонала в казино также находились игроки, в отношении которых были составлены административные протоколы”, - добавили в пресс-службе.
Досудебное следствие продолжается.
Напомним, во Львовской области разоблачили подпольных казино.