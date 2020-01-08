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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 111778 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 114955 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 113431 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 127205 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 105102 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107910 просмотра

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5 марта, 08:02 • 108024 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131873 просмотра

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В Запорожье прокуратура накрыла подпольное казино

В Запорожье прокуратура накрыла подпольное казино

Киев  •  УНН

 • 17129 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. В Запорожье прокуратура пресекла деятельность подпольного казино. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службe Офиса Генпрокурора.

“В рамках уголовного производства, начатого прокуратурой Запорожской области по ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) УК Украины, прекратили деятельность подпольного казино в г. Энергодар”, - говорится в сообщении.

Указано, что трем лицам было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом в составе организованной группы) УК Украины, готовится ходатайство об избрании им меры пресечения.

“Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли 4 стола для покера, принадлежности для игры в покер и черновую документацию, которая касалась обстоятельств предоставления услуг по занятие игорным бизнесом, а также почти 5,5 тыс грн из кассы казино. На момент проведения процессуальных действий кроме персонала в казино также находились игроки, в отношении которых были составлены административные протоколы”, - добавили в пресс-службе.

Досудебное следствие продолжается.

Напомним, во Львовской области разоблачили подпольных казино.

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