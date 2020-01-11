В Украине за последние две недели ликвидировали 112 игорных заведений
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. За последние две недели правоохранители ликвидировали 112 нелегальных игорных заведений в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Управление коммуникации Национальной полиции Украины.
"Следовательно всего прекращена незаконная деятельность 957 объектов игорного бизнеса. Среди них - 8 казино, 12 залов для игры в покер, 49 залов игровых автоматов и 888 интерактивных клубов и букмекерских контор. При этом деятельность 112 заведений разоблачили в течение двух недель", - говорится в сообщении.
Сообщается, что с начала отработки, которая стартовала 20 декабря 2019 года, полицейские открыли 400 уголовных производств по фактам занятия игорным бизнесом. Кроме того, 34 организаторам незаконного бизнеса сообщено о подозрении. Из них 16 лицам - за совершение преступления в составе организованной преступной группы и 11 - за участие в преступной организации. В суд направлено один обвинительный акт в отношении организованной преступной группы.
Всего в правонарушителей изъяли 18 500 единиц игрового оборудования, приблизительная общая стоимость которого достигает 78 миллионов гривен.
"Сейчас продолжается работа мобильных групп сотрудников полиции и представителей районных и областных государственных администраций по демонтажу рекламных баннеров и стендов фасадов игорных заведений. Кроме того, правоохранители и представители органов местного самоуправления нарабатывают возможность отключения заведений, которые возобновили работу, от системы электропитания и остановки водоснабжения. В то же время сотрудники киберполиции работают над установлением лиц, осуществляющих администрирование сайтов онлайн-казино", - добавили в полиции.
Напомним, в Одессе закрыли подпольное игорное заведение.