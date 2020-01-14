Комитет рекомендовал Раде поддержать законопроект о легализации игорного бизнеса

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 110835 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 113419 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 111914 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 124436 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 104144 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107389 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107627 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131783 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130579 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Комитет рекомендовал Раде поддержать законопроект о легализации игорного бизнеса

Комитет рекомендовал Раде поддержать законопроект о легализации игорного бизнеса

Киев  •  УНН

 • 14894 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде поддержать в первом чтении законопроект № 2285-д “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram фракции “Слуга народа”.

“Игорный бизнес не будет работать под видом государственных лотерей. Заведения с игровыми автоматами не должны прикрываться договорам передоверия на распространение мгновенных лотерей. Поэтому сегодня Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде поддержать законопроект № 2285-д „О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр“ в первом чтении”, — говорится в сообщении.

Так, комитет во-первых предлагает увеличить возраст игроков от 18 до 21. Во-вторых, обязательно убрать с улиц игровые залы.

“Ко второму чтению редакция закона будет значительно улучшена путем внесения депутатских поправок”, — говорится в сообщении.

Напомним, за последние две недели правоохранители ликвидировали 112 нелегальных игорных заведений в Украине.

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