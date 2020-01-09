За рік Україна може отримати 4,5 млрд грн від легалізації грального бізнесу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. У 2020 році Україна може отримати 4,5 млрд гривень від легалізації грального бізнесу. Про це в ефірі радіо "Новое время" заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає УНН.
На запитання журналістки, скільки отримає Україна в разі легалізації грального бізнесу, Гетманцев відповів, що 4,5 млрд гривень.
"За підрахунками Міністерства фінансів, 4,5 млрд в цьому році повинна отримати держава від грального бізнесу", - сказав Гетманцев.
Нагадаємо, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що не має сумніву, що у Раді підтримають законопроект про гральний бізнес.