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Гетманцев: не сумніваюся, що парламент підтримає законопроект про гральний бізнес

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 січня. УНН. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що не має сумніву, що у Раді підтримають законопроект про гральний бізнес. Про це він сказав в ефірі радіо "Новое время", передає УНН.

"Законопроект про гральний бізнес, він обговорюється в комітеті на сьогодні. Я переконаний, що комітет його також рекомендує до першого читання ВР, а потім вже і в цілому. Власне кажучи, мова йде про те, щоб прибрати з наших вулиць ці гральні заклади, які на сьогодні чи то працюють, чи то не працюють, ми з вами маємо різну інформацію", - сказав Гетманцев.

За його словами, деякі гральні заклади ще продовжують свою роботу, адже за роки нелегальної роботи навчилися працювати в "закритому режимі".

"Текст законопроекту - він вже готовий, обговорений в комітеті. Я не маю сумніву, що парламент його підтримає", - зазначив Гетманцев.

Нагадаємо, нардепи не підтримали у першому читанні законопроект про гральний бізнес і відправили його на доопрацювання.

Після цього Президент України Володимир Зеленський заявив про негайне закриття всіх гральних закладів в Україні.

В Україні за один день закрили понад 5,3 тисячі нелегальних гральних залів.

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