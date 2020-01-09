Гетманцев: не сумніваюся, що парламент підтримає законопроект про гральний бізнес

КИЇВ. 9 січня. УНН. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що не має сумніву, що у Раді підтримають законопроект про гральний бізнес. Про це він сказав в ефірі радіо "Новое время", передає УНН.