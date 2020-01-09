Гетманцев: не сумніваюся, що парламент підтримає законопроект про гральний бізнес
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що не має сумніву, що у Раді підтримають законопроект про гральний бізнес. Про це він сказав в ефірі радіо "Новое время", передає УНН.
"Законопроект про гральний бізнес, він обговорюється в комітеті на сьогодні. Я переконаний, що комітет його також рекомендує до першого читання ВР, а потім вже і в цілому. Власне кажучи, мова йде про те, щоб прибрати з наших вулиць ці гральні заклади, які на сьогодні чи то працюють, чи то не працюють, ми з вами маємо різну інформацію", - сказав Гетманцев.
За його словами, деякі гральні заклади ще продовжують свою роботу, адже за роки нелегальної роботи навчилися працювати в "закритому режимі".
"Текст законопроекту - він вже готовий, обговорений в комітеті. Я не маю сумніву, що парламент його підтримає", - зазначив Гетманцев.
Нагадаємо, нардепи не підтримали у першому читанні законопроект про гральний бізнес і відправили його на доопрацювання.
Після цього Президент України Володимир Зеленський заявив про негайне закриття всіх гральних закладів в Україні.
В Україні за один день закрили понад 5,3 тисячі нелегальних гральних залів.