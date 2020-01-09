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Гетманцев: не сомневаюсь, что парламент поддержит законопроект об игорном бизнесе

Гетманцев: не сомневаюсь, что парламент поддержит законопроект об игорном бизнесе

Киев  •  УНН

 • 15473 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что не сомневается, что в Раде поддержат законопроект об игорном бизнесе. Об этом он сказал в эфире радио "Новое время", передает УНН.

"Законопроект об игорном бизнесе, он обсуждается в комитете на сегодня. Я убежден, что комитет его также рекомендует к первому чтению ВР, а потом уже и в целом. Собственно говоря, речь идет о том, чтобы убрать с наших улиц эти игорные заведения, которые сегодня то работают, то не работают, мы с вами имеем разную информацию", - сказал Гетманцев.

По его словам, некоторые игорные заведения еще продолжают свою работу, ведь за годы нелегальной работы научились работать в "закрытом режиме".

"Текст законопроекта - он уже готов, обсужден в комитете. Я не сомневаюсь, что парламент его поддержит", - отметил Гетманцев.

Напомним, нардепы не поддержали в первом чтении законопроект об игорном бизнесе и отправили его на доработку.

После этого Президент Украины Владимир Зеленский заявил о немедленном закрытии всех игорных заведений в Украине.

В Украине за один день закрыли более 5,3 тысячи нелегальных игровых залов.

Украинские Национальные Новости

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