Гетманцев: не сомневаюсь, что парламент поддержит законопроект об игорном бизнесе
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что не сомневается, что в Раде поддержат законопроект об игорном бизнесе. Об этом он сказал в эфире радио "Новое время", передает УНН.
"Законопроект об игорном бизнесе, он обсуждается в комитете на сегодня. Я убежден, что комитет его также рекомендует к первому чтению ВР, а потом уже и в целом. Собственно говоря, речь идет о том, чтобы убрать с наших улиц эти игорные заведения, которые сегодня то работают, то не работают, мы с вами имеем разную информацию", - сказал Гетманцев.
По его словам, некоторые игорные заведения еще продолжают свою работу, ведь за годы нелегальной работы научились работать в "закрытом режиме".
"Текст законопроекта - он уже готов, обсужден в комитете. Я не сомневаюсь, что парламент его поддержит", - отметил Гетманцев.
Напомним, нардепы не поддержали в первом чтении законопроект об игорном бизнесе и отправили его на доработку.
После этого Президент Украины Владимир Зеленский заявил о немедленном закрытии всех игорных заведений в Украине.
В Украине за один день закрыли более 5,3 тысячи нелегальных игровых залов.