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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 20003 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 116770 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 122528 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 120876 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 141372 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 109745 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 110539 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109663 просмотра

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4 марта, 15:53 • 132109 просмотра

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За год Украина может получить 4,5 млрд грн от легализации игорного бизнеса

За год Украина может получить 4,5 млрд грн от легализации игорного бизнеса

Киев  •  УНН

 • 15654 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. В 2020 году Украина может получить 4,5 млрд гривен от легализации игорного бизнеса. Об этом в эфире радио "Новое время" заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, передает УНН.

На вопрос журналистки, сколько получит Украина в случае легализации игорного бизнеса, Гетманцев ответил, что 4,5 млрд гривен.

"По подсчетам Министерства финансов, 4,5 млрд в этом году должно получить государство от игорного бизнеса", - сказал Гетманцев.

Напомним, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что не сомневается, что в Раде поддержат законопроект об игорном бизнесе.

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