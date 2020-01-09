За год Украина может получить 4,5 млрд грн от легализации игорного бизнеса
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. В 2020 году Украина может получить 4,5 млрд гривен от легализации игорного бизнеса. Об этом в эфире радио "Новое время" заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, передает УНН.
На вопрос журналистки, сколько получит Украина в случае легализации игорного бизнеса, Гетманцев ответил, что 4,5 млрд гривен.
"По подсчетам Министерства финансов, 4,5 млрд в этом году должно получить государство от игорного бизнеса", - сказал Гетманцев.
Напомним, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что не сомневается, что в Раде поддержат законопроект об игорном бизнесе.