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Рада поддержала легализацию игорного бизнеса

Киев • УНН

 • 35222 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №2285-д (альтернативный №2285) о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр. Соответствующее решение поддержали 260 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Рада поддержала легализацию игорного бизнеса

Законопроектом №2285-д о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр вводится комплексное регулирование рынка азартных игр в Украине, в частности: вводится система лицензирования деятельности в сфере азартных игр, размер платы за лицензии будет зависеть от вида игры, количества игрового оборудования и расположения игорного бизнеса. Также устанавливаются жесткие требования к финансовому состоянию организаторов азартных игр с целью гарантирования выплат выигрышей.

Законопроект предлагает наказывать штрафом от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан за принятие ставки в лотерею от лица, не достигшего 18 лет.

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Кроме того, создаются ограничения по деятельности операторов, которые не зарегистрированы в Украине и не имеют соответствующей лицензии. Участие в организованной без лицензии азартной игре влечет наложение штрафа в размере от 30 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан. Организация и проведение азартных игр без лицензии наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией игрового оборудования и помещений. Те же действия, совершенные лицом, ранее судимым за соответствующее преступление, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией игрового оборудования и помещений.

Законопроект предусматривает наказание для работников правоохранительных органов в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет за бездействие относительно незаконных азартных игр, в частности, за несообщение о совершении незаконной организации проведения азартных игр или сокрытие такой информации.

Законопроектом усиливается финансовая, административная и уголовная ответственность за нарушение законодательства в сфере игорного бизнеса.

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Законопроектом вводится система онлайн-мониторинга для осуществления государственного контроля, а также создается концепция единого оператора лотерей, для стимулирования развития данного рынка.

Также, проектом закона устанавливается принцип ограниченного количества лицензий в сфере азартных игр, размер платы за такие лицензии определяется по результатам электронных аукционов.

"Эта редакция законопроекта является оптимальной с точки зрения интересов государства, граждан и бизнеса. Мы вводим принцип ответственной игры и позволяем играть только после 21 года. Таким образом четко регламентируем ответственность бизнеса за провокацию и содействие игровой зависимости", - сказал во время обсуждения законопроекта председатель подкомитета по вопросам организации и налогообложения игорного бизнеса комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Олег Марусяк.

По его словам, вводятся жесткие нормы на рекламу азартных игр, вводится уголовная ответственность за проведение азартных игр без лицензии, будут введены ограничения на расположение игорных заведений на улицах городов. Залы игровых автоматов будут только в отелях категории 3, 4, 5 звезд.

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"Что касается лотереи - будут только классическими. Не будет никаких залов мгновенных лотерей, под которые маскируются игорные заведения. Запрещаем вести игорный бизнес юридическим лицам, конечный владелец которых являются резиденты государства-агрессора. Финансовая сторона - в бюджет от игорного бизнеса, по нашим подсчетам, поступит за первый год от 2,5 до 4 млрд грн, которые пойдут на поддержку медицины, культуры и спорта", - отметил Марусяк.

Как сообщал УНН ранее, комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде поддержать в первом чтении законопроект № 2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Напомним, парламентарии 19 декабря 2019 года провалили голосование за законопроект о легализации игорного бизнеса.

После чего Президент Украины Владимир Зеленский заявил о закрытии всех игорных залов на территории Украины.

За один день в Украине закрыли более 5,3 тысячи нелегальных игровых залов.

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