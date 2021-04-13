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Рада може розглянути законопроект про ліквідацію ОАСК наступного пленарного тижня - Веніславський

Київ • УНН

 • 19648 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Верховна Рада може розглянути президентський законопроект про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва наступного пленарного тижня. Про це журналісту УНН розповів представник Глави держави у КСУ, народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський.

Цитата:

“Оскільки для будь-якого законопроекту за законом про Регламент мають бути дотримані процедури, у тому числі подача альтернативного законопроекту, висновок профільного комітету, у цьому випадку - комітету з правової політики, то я прогнозую, що розгляд цього законопроекту може мати місце на наступному пленарному тижні, який буде через тиждень. Тоді, я думаю, у першому читанні буде розглянутий цей законопроект”, — сказав Веніславський.

Деталі

За його словами, законопроект про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва є абсолютно конституційним.

“Абсолютно конституційний законопроект та ініціатива. Це ще не пропозиція ліквідувати, це ініційований для позачергового розгляду законопроект відповідно до ч.2 ст.125 Конституції України, яка передбачає виключно право Президента України після консультації з Вищою радою правосуддя вносити законопроект про організацію, утворення, ліквідацію суду. Тобто, у цьому випадку Президент діяв у повній відповідності до своїх конституційних повноважень, отримавши висновок ВРП, і рекомендував ВР позачергово розглянути законопроект”, — пояснив Веніславський.

Нардеп зазначив, що загалом для судової системи цей законопроект юридичних наслідків як таких не буде мати.

“Це буде лише сигналом для всіх судів та суддів, що не варто віддавати (перевагу - ред.) грошам перед інтересами громадян, держави та суспільства, і що це може мати місце щодо будь-якого суду, якщо судді цього суду займатимуться неправомірними діями, як судді ОАСК. Для суддів безпосередньо ОАСК відповідно до закону "Про судоустрій та статус суддів" буде запропоновано переведення до іншого суду, якщо вони відмовляться бути переведеними, то наслідком буде їх звільнення”, — розповів представник Глави держави у КСУ.

Також Веніславський повідомив, що функцію ОАСК буде виконувати той Окружний адміністративний суд, юрисдикція якого поширюється на Київську область.

“Тобто, його юрисдикція буде поширюватися і на Київ. Інші справи будуть передані за передавальними документами про прийом та передачу від одного суду до іншого. Судові провадження, у яких розгляд ще не розпочинався, будуть розглянуті з самого початку, а в тих, де вже почався, буде розпочато з початку”, — сказав Веніславський.

Що було раніше

Президент України Володимир Зеленський ініціював ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва, внісши відповідний законопроект у Верховну Раду як невідкладний.

При цьому раніше поданим законопроектом № 5067, ініційованим Президентом України Володимиром Зеленським, пропонувалося скоротити повноваження ОАСК, виключивши з його підсудності справи щодо оскарження нормативно-правових актів уряду, міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, Нацбанку чи іншого суб’єкта владних повноважень, повноваження якого поширюються на всю територію України.

Довідково

Указом Президента України “Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердження їх мережі та кількісного складу суддів” від 16.11.2004 № 1417/2004 був утворений Окружний адміністративний суд міста Києва.
21 січня 2020 року відбулись збори суддів Окружного адміністративного суду міста Києва, на яких, шляхом таємного голосування, було обрано голову суду. 39 із 42 присутніх суддів віддали свій голос за Павла Вовка.

Голова ОАСК є фігурантом кримінального провадження щодо “плівок ОАСК”. Також нещодавно у Києві на хабарі у 100 тис. дол. спіймали двох адвокатів, один з яких — брат голови ОАСК Вовка. Під час обшуків у затриманих виявлено антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича, чималі грошові кошти — понад 3,7 млн дол. США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів — загалом понад 130 млн грн.

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