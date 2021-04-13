Зеленський запропонував ВР невідкладно ліквідувати Окружний адмінсуд Києва

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Київ • УНН

 • 17156 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський ініціював ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва, внісши відповідний законопроект у Верховну Раду як невідкладний. Про це УНН повідомили у пресслужбі Глави держави.

Цитата Президента:

“Сьогодні я вношу до парламенту законопроект про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва. Суду, який так і не зміг повернути довіру до себе, але впорався з поверненням скандалів і дивних рішень, далеких від розуміння справедливості. Досить сейфів, набитих мільйонами готівки, у пов’язаних із керівництвом суду осіб або очікування чергових записів скандальних розмов з кабінетів суддів, які думають, що переважують усе в нашій країні. Суд, одним рішенням якого може бути поставлений хрест на будь-якому досягненні держави, будь-якій реформі, буде ліквідований. Сприймайте це як сигнал до будь-якого суду, який зрадив повазі до закону”, — прокоментував Глава держави.

Деталі

Відповідно до частини другої статті 125 Конституції України, суд утворюється, реорганізовується та ліквідовується законом, проект якого вносить до Верховної Ради Президент України (після консультацій з Вищою радою правосуддя), відзначили в ОП.

Так, Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проект Закону України “Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва”. 

В ОП при цьому згадали чергові скандали з “плівками”, корупцію пов’язаних осіб із забитими грошима сейфами та численні сумнівні рішення. "Довіра до Окружного адміністративного суду м. Києва втрачена", - додали в ОП.

Додамо, на сайті ВР наразі законопроект не вказаний як зареєстрований.

Довідково

Указом Президента України "Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердження їх мережі та кількісного складу суддів" від 16.11.2004 № 1417/2004 був утворений Окружний адміністративний суд міста Києва.

21 січня 2020 року відбулись збори суддів Окружного адміністративного суду міста Києва, на яких, шляхом таємного голосування, було обрано голову суду. 39 із 42 присутніх суддів віддали свій голос за Павла Вовка. 

Голова ОАСК є фігурантом кримінального провадження щодо згаданих вище "плівок ОАСК". Також нещодавно у Києві на хабарі у 100 тис. дол. спіймали двох адвокатів, один з яких - брат голови ОАСК Вовка. Під час обшуків у затриманих виявлено антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича, чималі грошові кошти — понад 3,7 млн дол. США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів — загалом понад 130 млн грн.

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