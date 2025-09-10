Пишний анонсував консультації на технічному рівні між командами України та МВФ

Глава НБУ Андрій Пишний анонсував найближчими тижнями відбудуться інтенсивні консультації на технічному рівні між командами України та МВФ, щоб максимально деталізувати бачення дизайну та параметрів нової програми. Про це Пишний написав у Facebook, передає УНН.

Місія International Monetary Fund завершує свій робочий візит до Києва. Це був насичений тиждень, упродовж якого команди України та Фонду провели низку важливих експертних зустрічей. Ми предметно обговорили макроекономічну ситуацію, стан фінансового сектору, виконання структурних реформ, фінансові потреби України на наступні роки. Була зроблена дуже якісна аналітична робота

Він також розповів, що окремо зосередилися на проміжних результатах виконання поточної програми EFF та перспективах започаткування нової програми для подальшої підтримки України.

Найближчими тижнями відбудуться інтенсивні консультації на технічному рівні між командами України та МВФ, щоб максимально деталізувати бачення дизайну та параметрів нової програми. Також починаємо готуватися до участі в щорічних зборах МВФ та Світового банку у Вашингтоні, під час яких продовжимо діалог із партнерами щодо сталої підтримки нашої держави