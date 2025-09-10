Пишний анонсував консультації на технічному рівні між командами України та МВФ

$41.120.13
48.290.09
ukenru
Ексклюзив
15:04 • 11800 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
13:48 • 27574 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
13:15 • 21081 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
10 вересня, 12:25 • 24346 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10 • 26053 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 56007 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44 • 77413 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 61444 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09 • 34420 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
10 вересня, 06:41 • 38592 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
1м/с
60%
756мм
Популярнi новини
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку10 вересня, 09:29 • 41873 перегляди
На Вінниччині затримано 23-річного вчителя, який ймовірно причетний до вбивства двох своїх учнів10 вересня, 10:25 • 40484 перегляди
Наслідки російської атаки: у Вінниці 31 постраждалий, пошкоджено промисловий об'єктPhoto10 вересня, 11:41 • 21874 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти 2600 росіян та компаній10 вересня, 13:09 • 9730 перегляди
Потрібно встановити, хто керував безпілотниками: Фіцо про російські дрони у Польщі13:20 • 10538 перегляди
Публікації
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
13:48 • 27574 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 56007 перегляди
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку10 вересня, 09:29 • 41892 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo10 вересня, 08:44 • 77413 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 61444 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Урсула фон дер Ляєн
Гаррі, герцог Сассекський
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Литва
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 7814 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 76812 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 70088 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 66267 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 134730 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Financial Times
Дія (сервіс)
E-6 Mercury
Детонатор

Пишний анонсував консультації на технічному рівні між командами України та МВФ

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Місія МВФ завершила візит до Києва, обговоривши макроекономічну ситуацію та фінансові потреби. Наступні тижні пройдуть у технічних консультаціях для деталізації параметрів нової програми.

Пишний анонсував консультації на технічному рівні між командами України та МВФ

Глава НБУ Андрій Пишний анонсував найближчими тижнями відбудуться інтенсивні консультації на технічному рівні між командами України та МВФ, щоб максимально деталізувати бачення дизайну та параметрів нової програми. Про це Пишний написав у Facebook, передає УНН.

Місія International Monetary Fund завершує свій робочий візит до Києва. Це був насичений тиждень, упродовж якого команди України та Фонду провели низку важливих експертних зустрічей. Ми предметно обговорили макроекономічну ситуацію, стан фінансового сектору, виконання структурних реформ, фінансові потреби України на наступні роки. Була зроблена дуже якісна аналітична робота 

- написав Пишний.

Він також розповів, що окремо зосередилися на проміжних результатах виконання поточної програми EFF та перспективах започаткування нової програми для подальшої підтримки України.

Найближчими тижнями відбудуться інтенсивні консультації на технічному рівні між командами України та МВФ, щоб максимально деталізувати бачення дизайну та параметрів нової програми. Також починаємо готуватися до участі в щорічних зборах МВФ та Світового банку у Вашингтоні, під час яких продовжимо діалог із партнерами щодо сталої підтримки нашої держави 

- додав Пишний.

Нагадаємо

Представники Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства провели зустріч з місією Міжнародного валютного фонду у ході якої обговорили фінансові потреби України та реформи, які можуть стати основою подальшої співпраці з Фондом.

Павло Башинський

ЕкономікаПолітика
Міжнародний валютний фонд
Світовий банк
Вашингтон
Андрій Пишний
Україна
Київ