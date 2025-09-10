$41.120.13
Эксклюзив
15:04 • 11810 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
13:48 • 27605 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностью
10 сентября, 13:15 • 21095 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
10 сентября, 12:25 • 24360 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
10 сентября, 12:10 • 26065 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 56020 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44 • 77428 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства Польши
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 61450 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09 • 34422 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
10 сентября, 06:41 • 38594 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
Пышный анонсировал консультации на техническом уровне между командами Украины и МВФ

Киев • УНН

 • 50 просмотра

Миссия МВФ завершила визит в Киев, обсудив макроэкономическую ситуацию и финансовые потребности. Следующие недели пройдут в технических консультациях для детализации параметров новой программы.

Пышный анонсировал консультации на техническом уровне между командами Украины и МВФ

Глава НБУ Андрей Пышный анонсировал, что в ближайшие недели состоятся интенсивные консультации на техническом уровне между командами Украины и МВФ, чтобы максимально детализировать видение дизайна и параметров новой программы. Об этом Пышный написал в Facebook, передает УНН.

Миссия International Monetary Fund завершает свой рабочий визит в Киев. Это была насыщенная неделя, в течение которой команды Украины и Фонда провели ряд важных экспертных встреч. Мы предметно обсудили макроэкономическую ситуацию, состояние финансового сектора, выполнение структурных реформ, финансовые потребности Украины на следующие годы. Была проделана очень качественная аналитическая работа 

- написал Пышный.

Он также рассказал, что отдельно сосредоточились на промежуточных результатах выполнения текущей программы EFF и перспективах начала новой программы для дальнейшей поддержки Украины.

В ближайшие недели состоятся интенсивные консультации на техническом уровне между командами Украины и МВФ, чтобы максимально детализировать видение дизайна и параметров новой программы. Также начинаем готовиться к участию в ежегодных собраниях МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, во время которых продолжим диалог с партнерами относительно устойчивой поддержки нашего государства 

- добавил Пышный.

Напомним

Представители Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства провели встречу с миссией Международного валютного фонда, в ходе которой обсудили финансовые потребности Украины и реформы, которые могут стать основой дальнейшего сотрудничества с Фондом.

Павел Башинский

ЭкономикаПолитика
Международный валютный фонд
Всемирный банк
Вашингтон
Андрей Пышный
Украина
Киев