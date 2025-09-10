Пышный анонсировал консультации на техническом уровне между командами Украины и МВФ

Глава НБУ Андрей Пышный анонсировал, что в ближайшие недели состоятся интенсивные консультации на техническом уровне между командами Украины и МВФ, чтобы максимально детализировать видение дизайна и параметров новой программы. Об этом Пышный написал в Facebook, передает УНН.

Миссия International Monetary Fund завершает свой рабочий визит в Киев. Это была насыщенная неделя, в течение которой команды Украины и Фонда провели ряд важных экспертных встреч. Мы предметно обсудили макроэкономическую ситуацию, состояние финансового сектора, выполнение структурных реформ, финансовые потребности Украины на следующие годы. Была проделана очень качественная аналитическая работа

Он также рассказал, что отдельно сосредоточились на промежуточных результатах выполнения текущей программы EFF и перспективах начала новой программы для дальнейшей поддержки Украины.

В ближайшие недели состоятся интенсивные консультации на техническом уровне между командами Украины и МВФ, чтобы максимально детализировать видение дизайна и параметров новой программы. Также начинаем готовиться к участию в ежегодных собраниях МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, во время которых продолжим диалог с партнерами относительно устойчивой поддержки нашего государства