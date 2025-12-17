$42.180.06
15:43 • 672 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
12:13 • 8020 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
11:22 • 21317 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
10:56 • 16797 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
10:33 • 17091 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
17 грудня, 08:46 • 18448 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35 • 19890 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31 • 17893 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 27524 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20 • 46517 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
Погода
+2°
2м/с
96%
757мм
Графіки відключень електроенергії
путін з’явиться в одному з епізодів нового “Простоквашино”

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Диктатор путін з'явиться в одній із серій мультсеріалу "Простоквашино". "Союзмультфільм" заявив, що це має стати інструментом "м'якої сили" для просування Росії та її культури.

путін з’явиться в одному з епізодів нового “Простоквашино”

російський диктатор володимир путін з’явиться в одній із серій мультсеріалу "Простоквашино". Про це повідомляють російські медіа, передає УНН.

Деталі

На оприлюдненому кадрі російський диктатор путін зображений разом з усіма героями мультфільму. Серед них дядя Федір, кіт Матроскін, Шарик, листоноша Пєчкін та інші персонажі.

У "Союзмультфільмі" раніше заявляли, що поява президента рф у мультфільмі має стати інструментом "м’якої сили" для просування росії та її культури у світі.

Інших деталей щодо епізоду або формату участі путіна наразі не повідомляють.

Нагадаємо

володимир путін заявив, що рф досягне військових цілей в Україні силою або дипломатично, назвавши європейських лідерів "підсвинками". Він звинуватив попередню адміністрацію США у провокуванні конфлікту та пригрозив звільнити "історичні землі" на полі бою.

Алла Кіосак

Новини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Україна