російський диктатор володимир путін з’явиться в одній із серій мультсеріалу "Простоквашино". Про це повідомляють російські медіа, передає УНН.

Деталі

На оприлюдненому кадрі російський диктатор путін зображений разом з усіма героями мультфільму. Серед них дядя Федір, кіт Матроскін, Шарик, листоноша Пєчкін та інші персонажі.

У "Союзмультфільмі" раніше заявляли, що поява президента рф у мультфільмі має стати інструментом "м’якої сили" для просування росії та її культури у світі.

Інших деталей щодо епізоду або формату участі путіна наразі не повідомляють.

Нагадаємо

володимир путін заявив, що рф досягне військових цілей в Україні силою або дипломатично, назвавши європейських лідерів "підсвинками". Він звинуватив попередню адміністрацію США у провокуванні конфлікту та пригрозив звільнити "історичні землі" на полі бою.